Как «Бавария» прощалась с Фликом, Алаба и Боатенгом, а Левандовски переписывал историю - видео

«Бавария», досрочно завоевавшая чемпионский титул, устроила достойные проводы футболистам и тренерам, которые покидают команду по итогам сезона. Речь идет о Давида Алаба, Жероме Боатенге, Дугласе Косте, Тьяго Данташе и Хави Мартинесе, а также Ханси Флике и Мирославе Клозе.

Футболисты «Баварии» непринуждённо забили четыре мяча в ворота «Аугсбурга» до перерыва. Дело оставалось за малым - Роберт Левандовски никак не мог забить рекордный 41-й мяч за сезон. И на 90-й минуте все же было побито достижение, которое продержалось полвека.

Исторический матч, а точнее его главные моменты, можно пересмотреть в видеоролике.