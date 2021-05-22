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Как «Бавария» прощалась с Фликом, Алаба и Боатенгом, а Левандовски переписывал историю - видео

22 Мая 2021, 21:59,

«Бавария», досрочно завоевавшая чемпионский титул, устроила достойные проводы футболистам и тренерам, которые покидают команду по итогам сезона. Речь идет о Давида Алаба, Жероме Боатенге, Дугласе Косте, Тьяго Данташе и Хави Мартинесе, а также Ханси Флике и Мирославе Клозе.

Футболисты «Баварии» непринуждённо забили четыре мяча в ворота «Аугсбурга» до перерыва. Дело оставалось за малым - Роберт Левандовски никак не мог забить рекордный 41-й мяч за сезон. И на 90-й минуте все же было побито достижение, которое продержалось полвека.

Исторический матч, а точнее его главные моменты, можно пересмотреть в видеоролике.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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