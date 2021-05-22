Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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Гнабри - о Флике: «Люди уходят, люди приходят – это часть футбола»

22 Мая 2021, 00:47,

Вингер «Баварии» Серж Гнабри поблагодарил за работу главного тренера клуба Ханса-Дитера Флика.

«Мы все благодарны ему. То, как он привёл нас к этим титулам – что-то невероятное. Люди уходят, люди приходят – это часть футбола. Ханси проделал выдающуюся работу, надеюсь, что мне ещё удастся с ним поработать», - цитирует Гнабри Spox.

25-летний немец сыграл 37 матчей за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал шесть голевых передач, а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Отметим, что Флик должен возглавить сборную Германии по окончании Евро-2020.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик, Серж Гнабри
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