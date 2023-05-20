Мина – автор самого позднего гола «Эвертона» в АПЛ с 2007 года

Сегодня вечером колумбийский защитник «ирисок» Йерри Мина спас ничью для своей команды в гостевом матче против «Вулверхэмптона» (1:1). Он забил гол на 99-й минуте встречи (98 минут и 54 секунды, если быть точнее).

Как сообщает Opta, гол Мины стал самым поздним голом «Эвертона» в АПЛ с сезона-2006/07. Просто именно в том сезоне статистика начала фиксировать точное время забитых голов.

Благодаря ничьей «Эвертон» набрал важнейшее очко в борьбе за сохранение места в АПЛ. На данный момент «ириски» идут на 17-м месте, у команды 33 балла. Отрыв от идущего на 18-м месте «Лидса» шаткий – всего два очка. К тому же, йоркширцы свой матч в 37-м туре Премьер-лиги ещё не сыграли.

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