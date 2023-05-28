Дайч – о спасении «Эвертона»: «В нас не верили, но мы справились»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч поделился мыслями об итогах сезона в Премьер-лиге.

Благодаря победе, вырванной во втором тайме поединка последнего тура против «Борнмута» (1:0), «ириски» финишировали на 17-м месте и избежали вылета в Чемпионшип.

«Это очень много значит для меня. Потрясающий день, но мы не должны находиться в таком состоянии. Мы отлично поработали, нам удалось сохранить веру в себя.

Немногие верили в нас. Когда я пришёл, пришлось изменить некоторые детали, и этого оказалось достаточно для спасения. Я знал, что риск велик, но всё завершилось удачно. Мы не позволили себе ошибок в важный момент», – поведал в интервью Sky Sports Дайч.