Текущий сезон АПЛ стал самым результативным за всю историю

В воскресенье вечером полузащитник «Эвертона» Абдулай Дукуре оформил 1073-й по счёту гол в текущем сезоне АПЛ для всех команд-участниц.

Как сообщает Opta Sports, это самый высокий показатель результативности для сезона Премьер-лиги, в котором участвуют 20 команд. Предыдущий рекорд был установлен не так давно – в сезоне-2018/19, тогда все участники АПЛ забили общими усилиями 1072 мяча.

Напомним, что «Эвертон» успешно мчится к сохранению места в АПЛ, «ириски» дома во втором тайме обыгрывают «Борнмут» (1:0), набирая в реальном времени важные 36 очков. Они гарантированно дадут мерсисайдской команде 17-е спасительное место по итогам сезона.