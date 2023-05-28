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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Текущий сезон АПЛ стал самым результативным за всю историю

28 Мая 2023 • 20:00 Комментировать
Эвертон
1:0
Борнмут
1 1.70 X 3.30 2 6.30
2-й тайм

В воскресенье вечером полузащитник «Эвертона» Абдулай Дукуре оформил 1073-й по счёту гол в текущем сезоне АПЛ для всех команд-участниц.

Как сообщает Opta Sports, это самый высокий показатель результативности для сезона Премьер-лиги, в котором участвуют 20 команд. Предыдущий рекорд был установлен не так давно – в сезоне-2018/19, тогда все участники АПЛ забили общими усилиями 1072 мяча.

Напомним, что «Эвертон» успешно мчится к сохранению места в АПЛ, «ириски» дома во втором тайме обыгрывают «Борнмут» (1:0), набирая в реальном времени важные 36 очков. Они гарантированно дадут мерсисайдской команде 17-е спасительное место по итогам сезона.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Английская Премьер-лига Апл Абдулай Дукуре
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ЭВЕРТОН БОРНМУТ
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