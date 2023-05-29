Пикфорд: «Мы должны гордиться»

«Эвертон» снова смог чудом спастись, команда осталась в высшей лиге английского футбола, в последнем туре переиграв «Борнмут».

Голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд прокомментировал события последней игры сезона, он выглядит радостным, хотя Джейми Каррагер считает происходящее с клубом постыдным.

- Я измотан. Мы выложились, особенно в первом тайме. Самоотверженность у команды есть, нам надо лишь добавить качества. Мы должны гордиться, в этой игре мы контролировали события и спасение было не таким напряженным, как в предыдущие годы, - цитирует слова Пикфорда BBC Sport.