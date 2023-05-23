«Эвертон» продлил контракт с Дукуре

«Эвертон» официально объявил, что клуб воспользовался опцией продления контракта центрального полузащитника Абдулая Дукуре до конца июня 2024 года.

С момента перехода из «Уотфорда» в сентябре 2020 года, Дукуре сыграл за «Эвертон» 94 матча и сделал 18 результативных действий: 9 голов и 9 ассистов. Он стал ключевой фигурой команды с приходом на пост главного тренера Шона Дайча в январе 2023 года.

В текущем сезоне Дукуре провел за «Эвертон» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами. Ливерпульский клуб до сих пор не обезопасил себя от вылета из АПЛ, он идет на 17-й строчке турнирной таблицы.