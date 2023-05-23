Дукуре продлит контракт с «Эвертоном»

Центральный полузащитник «Эвертона» Абдулай Дукуре продлил свой контракт с «ирисками», об этом сообщает Football Insider.

Как повествует источник, малиец активировал пункт в контракте о продлении соглашения с ливерпульским клубом ещё на 12 месяцев. 30-летний футболист выступает за нынешнюю команду с сентября 2020 года.

«Эвертон» перед 38-м туром АПЛ до сих пор не обезопасил себя от вылета. Для того, чтобы точно не покинуть элиту английского футбола, «ирискам» в последнем туре нужно обязательно обыграть дома «Борнмут». Избежать вылета «Эвертон» сможет и при других вариантах, но победа над «вишнями» гарантированно сохранит команду Шона Дайча в АПЛ на следующий год.

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