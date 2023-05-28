«Эвертон» сохранил прописку в АПЛ, выиграв у «Борнмута»

Перед последним туром Премьер-лиги «Эвертон» относился к числу команд, которые борются за выживание. При этом мерсисайдцы держали ситуацию в своих руках. Победа над «Борнмутом» гарантировала «ирискам» сохранение прописки в топ-дивизионе.

«Эвертон» смог добиться нужного для себя результата, хотя не обошлось без нервов. «Ириски» победили со счётом 1:0 за счёт гола Дукуре, забитого ближе к исходу часа игрового времени. «Эвертон» остался в Премьер-лиге.