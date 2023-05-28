«Эвертон» сохранил прописку в АПЛ, выиграв у «Борнмута»

Перед последним туром Премьер-лиги «Эвертон» относился к числу команд, которые борются за выживание. При этом мерсисайдцы держали ситуацию в своих руках. Победа над «Борнмутом» гарантировала «ирискам» сохранение прописки в топ-дивизионе.
«Эвертон» смог добиться нужного для себя результата, хотя не обошлось без нервов. «Ириски» победили со счётом 1:0 за счёт гола Дукуре, забитого ближе к исходу часа игрового времени. «Эвертон» остался в Премьер-лиге.
Протокол игры
|(1:0) Дукуре Абдулай57'
Траверс Марк•Смит Адам 70' 83' (Энтони Джейдон ( 83' ) •Забарный Илья•Сенеси Маркос 68' •Келли Ллойд•Биллинг Филип•Хефферсон Лерма•Брукс Дэвид 56' (Винья Матиас ( 56' ) •Кристи Райан 65' (Мур Киффер ( 65' ) •Уттара Данго•Соланке Доминик 70'
Запасные: Стивенс Джек•Стэйси Джек•Мефам Крис•Кук Льюис•Рэндолф Даррен
Сегодня. Стадион "Гудисон Парк " (Ливерпуль).
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