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«Эвертон» сохранил прописку в АПЛ, выиграв у «Борнмута»

28 Мая 2023 • 20:31 Комментировать
Эвертон
1:0
Борнмут
окончен

Перед последним туром Премьер-лиги «Эвертон» относился к числу команд, которые борются за выживание. При этом мерсисайдцы держали ситуацию в своих руках. Победа над «Борнмутом» гарантировала «ирискам» сохранение прописки в топ-дивизионе.

«Эвертон» смог добиться нужного для себя результата, хотя не обошлось без нервов. «Ириски» победили со счётом 1:0 за счёт гола Дукуре, забитого ближе к исходу часа игрового времени. «Эвертон» остался в Премьер-лиге.

Протокол игры  
  Сегодня. Стадион "Гудисон Парк " (Ливерпуль).
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