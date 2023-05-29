Каррагер: «Эвертону» должно быть стыдно»

Английский «Эвертон» спас свое место в АПЛ, в последнем туре команда обыграла «Борнмут», и в итоге заняла семнадцатое место в чемпионате. Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что руководству клуба, тем не менее, должно быть стыдно за такие выступления.

- Я из Ливерпуля, и «Эвертон» уже очень давно не напоминал, кто он такой. Второй год подряд из последних сил сражаться за место в АПЛ - это стыдоба. Когда я слышу, что они все самоотверженно борются и страдают на поле, мне смешно. Надеюсь, им хватит ума хотя бы не праздновать это дело, - цитирует слова Каррагера Sky Sports.