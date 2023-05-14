Ливерпульский «Эвертон» может сохранить в своём составе колумбийского центрального защитника Йерри Мину. Слухом делится Football Insider.

По информации источника, нынешний наставник «ирисок» Шон Дайч находится под приятным впечатлением от 28-летнего игрока обороны несмотря на то, что защитник регулярно травмируется. Особенно Дайчу понравилась игра Мины в недавнем разгромном матче против «Брайтона» в рамках АПЛ – 5:1, который состоялся 8 мая. Именно в этой игре Мина впервые появился на поле с тех пор, когда в команду в феврале пришёл Дайч.

Напомним, что контракт Мины с «ирисками» завершается уже совсем скоро – в конце текущего сезона. Всего в уходящем сезоне он сыграл крошечное количество официальных матчей за свой клуб, выйдя на поле всего пять раз во всех турнирах и забив один гол.