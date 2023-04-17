Дюмфрис покинет «Интер», с игроком уже связался клуб АПЛ

Правый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис сменит клуб в предстоящее трансферное окно.

Выступления нидерландца в текущем сезоне не убедили руководство «нерадзурри», поэтому игрок будет выставлен на продажу грядущим летом. Как информирует журналист Марко Контерио, интерес к Дюмфрису уже проявила «Астон Вилла», обсудившая потенциальное сотрудничество с представителями 27-летнего латераля.

Дензел Дюмфрис записал себе в актив два забитых мяча и шесть голевых передач в 38 поединках за «Интер» в текущей кампании. Его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 28 млн евро.