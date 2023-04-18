Эмери в восторге от того, как быстро Алекс Морено адаптировался к АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери очень доволен одним из своих первых трансферов у руля бирмингемского клуба. Испанский специалист находится в восторге от выступлений левого защитника Алекса Морено, который пополнил ряды команды в январе, перейдя из «Бетиса».

По информации от Birmingham Mail, Эмери приятно удивлён тем, как быстро Морено адаптировался к Английской премьер-лиге. Напомним, прошлым летом испанец мог перейти в «Ноттингем Форест», но в итоге решил отказаться от этой возможности.

Морено в этом розыгрыше чемпионата Англии уже успел провести 13 матчей и отметиться 3 результативными передачами.