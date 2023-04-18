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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери в восторге от того, как быстро Алекс Морено адаптировался к АПЛ

18 Апреля 2023 • 15:40 Комментировать
Брентфорд
...
Астон Вилла
22.04 17:00

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери очень доволен одним из своих первых трансферов у руля бирмингемского клуба. Испанский специалист находится в восторге от выступлений левого защитника Алекса Морено, который пополнил ряды команды в январе, перейдя из «Бетиса».

По информации от Birmingham Mail, Эмери приятно удивлён тем, как быстро Морено адаптировался к Английской премьер-лиге. Напомним, прошлым летом испанец мог перейти в «Ноттингем Форест», но в итоге решил отказаться от этой возможности.

Морено в этом розыгрыше чемпионата Англии уже успел провести 13 матчей и отметиться 3 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла Алекс Морено
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БРЕНТФОРД АСТОН ВИЛЛА
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