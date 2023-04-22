«Астон Вилла» ушла от поражения в матче с «Брентфордом»

В 32-м туре чемпионата Англии соперничали представители верхней части таблицы, «Брентфорд» и «Астон Вилла». Хозяева поля выглядели острее противника, который выдает невероятную победную серию. На 65-й минуте Айвен Тони забил важный гол за «Брентфорд» и едва не принес победу своей команде, но в концовке Дуглас Соарес сравнял счет - 1:1.
Хозяева поднимаются на девятое место, а вот противник не смог настичь «Тоттенхэм» на пятой строчке.
Протокол игры
|(1:0) Тони Айвен65'
|88'Соарес Дуглас (1:1)
Райя Давид•Хикки Аарон•Пиннок Итан•Ми Бен•Генри Рико•Йенсен Матиас•Норгор Кристиан 23'46' (Ониика Фрэнк (46') •Янельт Витали 71'76' (Дамсгор Миккель (76') •Мбеумо Брайан•Тони Айвен•Шаде Кевин 55'77' (Висса Йоан (77')
Мартинес Эмилиано46' (Ольсен Робин (46') •Янг Эшли 29'66' (Динь Люка (66') •Конса Эзри•Мингс Тайрон•Морено Алекс66' (Чамберс Калум (66') •Дендонкер Леандер66' (Траоре Бертран (66') •Соарес Дуглас• 70'Макгинн Джон•Буэндия Эмилиано•Рамси Джакоб•Уоткинс Олли
22 апреля. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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