«Астон Вилла» ушла от поражения в матче с «Брентфордом»

В 32-м туре чемпионата Англии соперничали представители верхней части таблицы, «Брентфорд» и «Астон Вилла». Хозяева поля выглядели острее противника, который выдает невероятную победную серию. На 65-й минуте Айвен Тони забил важный гол за «Брентфорд» и едва не принес победу своей команде, но в концовке Дуглас Соарес сравнял счет - 1:1.

Хозяева поднимаются на девятое место, а вот противник не смог настичь «Тоттенхэм» на пятой строчке.