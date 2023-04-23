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​Эмери: «Я доволен ничьей»

23 Апреля 2023 • 03:19 Комментировать
Брентфорд
1:1
Астон Вилла
окончен

В тридцать втором туре английского чемпионата «Астон Вилла» чуть сбавила свой ход, команда Унаи Эмери не сумела обыграть «Брентфорд», команды забили друг другу по голу. Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что доволен заработанным в непростой ситуации очком.

- Мы не контролировали эту игру, она была очень непростой. На этом стадионе в этом сезоне выиграли только две команды. Мы хорошо защищались, хотя и не создавали достаточного количества моментов. Попытаемся добиться большего во вторник, - цитирует слова Эмери BBC Sport.

В следующем туре «Астон Вилла» примет дома «Фулхэм».
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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
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