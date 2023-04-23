Эмери пояснил, почему заменил чемпиона мира в перерыве матча

В тридцать втором туре английского чемпионата «Астон Вилла» с трудом добыла очко в Брентфорде, наставник «вилланов» Унаи Эмери в перерыве даже был вынужден заменить аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса. Испанский специалист пояснил, почему был вынужден сделать это.

- Еще перед матчем он жаловался на боли в желудке. В перерыве он признался, что ему нехорошо, боль не проходит. Я надеюсь ,что к следующему матчу он придет в порядок, - цитирует слова Унаи Эмери BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Астон Вилла» примет дома «Фулхэм», это случится уже во вторник.