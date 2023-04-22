Эмери с «Астон Виллой» установил новый рекорд в АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери установил рекорд в Английской премьер-лиге после матча 32-го тура с «Брентфордом» (1:1).

Как сообщает статистический портал Opta, Эмери стал первым тренером в истории АПЛ, чья команда забила в каждом из первых 19 матчей с момента его назначения. Ранее ни одна команда не могла забить 19 игр подряд сразу после смены тренера.

«Астон Вилла» занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 51 очко за 32 тура. В следующем туре подопечные испанского специалиста примут «Фулхэм». Встреча пройдет 25 апреля в 21:45 по мск.