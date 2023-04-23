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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Томас Франк: «Мы должны были победить»

23 Апреля 2023 • 03:50 Комментировать
Брентфорд
1:1
Астон Вилла
окончен

В тридцать втором туре АПЛ «Брентфорд» сыграл вничью с «Астон Виллой», команда Томаса Франка была близка к победе, но пропустила за две минуты до конца игры. Франк доволен игрой своей команды, несмотря на то, что три очка неожиданно превратились в один балл.

- Мы были близки к отличному результату, ведь до гола у них была лишь одна возможность. Когда вы ведете лишь 1:0, такое может случиться. Но я горжусь командой, горжусь игроками, нападающими, у нас очень грозная атака, - цитирует слова Франка BBC Sport.

В следующем туре, в среду, двадцать шестого апреля, «Брентфорд» сыграет с «Челси». 

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Томас Франк
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