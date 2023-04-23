Капитан «Астон Виллы»: «Добротное очко»

«Астон Вилла» с трудом спасла очко в игре с «Брентфордом», бирмингемцы сравняли счет всего лишь за две минуты до конца поединка. Капитан команды Джон Макгинн доволен подобным исходом, он считает добротным полученное его командой очко.

- Хорошие последние десять минут для нас. Тут непросто играть, соперник заставляет выкладываться. Когда вы отыгрываетесь за пару минут до конца игры, то очко очень даже приятно. Но теперь надо думать о следующем матче, мы хотим в Европу, - цитирует слова Макгинна BBC Sport.

В следующем туре чемпионата Англии «Астон Вилла» примет дома «Фулхэм».