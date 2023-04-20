Эмери сохраняет интерес к Пау Торресу

Испанский наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери сохраняет интерес к бывшему подопечному в «Вильярреале» Пау Торресу. По информации Football Insider, Торрес станет целью «вилланов» грядущим летом.

В связи с этим, в «Вильярреале» уже готовят 26-летнему защитнику новое трудовое соглашение на улучшенных условиях.

Напомним, Торрес лично знаком с Эмери, под его руководством он выигрывал Лигу Европы. Случилось это, напомним, недавно – в мае 2021 года.

Ранее мы сообщали, что к испанцу проявляют интерес и другие клубы Английской премьер-лиги. Например, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».