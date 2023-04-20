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Эмери сохраняет интерес к Пау Торресу

20 Апреля 2023 • 22:05 Комментировать
Брентфорд
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Астон Вилла
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22.04 17:00

Испанский наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери сохраняет интерес к бывшему подопечному в «Вильярреале» Пау Торресу. По информации Football Insider, Торрес станет целью «вилланов» грядущим летом.

В связи с этим, в «Вильярреале» уже готовят 26-летнему защитнику новое трудовое соглашение на улучшенных условиях.

Напомним, Торрес лично знаком с Эмери, под его руководством он выигрывал Лигу Европы. Случилось это, напомним, недавно – в мае 2021 года.

Ранее мы сообщали, что к испанцу проявляют интерес и другие клубы Английской премьер-лиги. Например, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Унаи Эмери Астон Вилла Пау Торрес
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БРЕНТФОРД АСТОН ВИЛЛА
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