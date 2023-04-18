37-летний английский полузащитник Эшли Янг и «Астон Вилла» близки к тому, чтобы продлить связывающее их трудовое соглашение. Об этом со ссылкой на свои источники докладывает Football Insider.

Отмечается, что окончательное решение о продлении контракта будет оставаться за футболистом и его стороной. Контракт Янга с «вилланами» заканчивается в конце текущего сезона.

Всего в этом сезоне у ветерана английского футбола 26 матчей за «Астон Виллу» во всех трёх турнирах, в которых принимали участие бирмингемцы. В них он забил один гол.

Выступает за «Виллу» опытный игрок с июля 2021 года.

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