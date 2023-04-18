«Астон Вилла» больше не заинтересована в поиске нового форварда

«Астон Вилла» прекратила поиски нового нападающего. По информации от журналиста Пита О’Рурка, команда Унаи Эмери не нуждается в форварде после того, как главный бомбардир команды Олли Уоткинс продлил свой контракт.

Напомним, ранее «Астон Вилла» рассматривала вариант с трансфером нового форварда под основу. Одним из приоритетных кандидатов был Тэмми Абрахам из «Ромы», который ранее выступал за «вилланов» в сезоне-2018/19 на правах аренды из «Челси».

Уоткинс в этом сезоне отметился 14 голами и 6 результативными передачами в Английской премьер-лиге. По новому контракту нападающий будет получать около 120 тысяч евро в неделю.