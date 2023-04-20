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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Митома интересен «Астон Вилле», «Брайтон» начнёт переговоры минимум с 40 миллионов евро

20 Апреля 2023 • 15:15 Комментировать
Брентфорд
...
Астон Вилла
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22.04 17:00

Полузащитник «Брайтона» Каору Митома попал в сферу интересов «Астон Виллы». По информации от Jeunesfooteux, главный тренер «вилланов» Унаи Эмери хотел бы приобрести японца на замену Филипе Коутиньо.

В то же время источник сообщает, что «Брайтон» начнёт переговоры минимум с 40 миллионов евро. «Чайки» хотели бы оставить футболиста в своём составе, но понимают, что на фоне большого интереса со стороны топ-клубов сделать это будет очень сложно.

Митома сейчас не зарабатывает в «Брайтоне» даже одного миллиона евро в год. При этом японец является одним из ключевых футболистов команды. На счету японца 7 голов и 4 ассиста в этом розыгрыше АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023 Каору Митома
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БРЕНТФОРД АСТОН ВИЛЛА
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