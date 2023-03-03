Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо подписал новый контракт со своим клубом.

В пятницу пресс-служба «чаек» официально объявила о заключении нового трудового договора с 21-летним футболистом. Соглашение колумбийца рассчитано до 2027 года и предусматривает возможность пролонгации ещё на один сезон. Известно также, что зарплата хавбека значительно увеличилась.

В январское трансферное окно «Брайтон» отказался продавать Мойсеса Кайседо в лондонские «Челси» и «Арсенал», которые предлагали порядка 62 и 80 млн евро соответственно. Сам игрок через социальные сети призвал клуб принять предложение «Арсенала», но не убедил руководство.