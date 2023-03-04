«Брайтон» разнёс в пух и прах оборону «Вест Хэма»

В 26-м туре Премьер-лиги «Брайтон» принимал «Вест Хэм». «Молотобойцы» откровенно провалили игру, нанеся всего два удара в сторону ворот и пропустили в ответ четырежды. Результативные попытки в активе Алексиса Макаллистера с пенальти, а также Йоела Вельтмана, Каору Митомы и Данни Уэлбека с игры.
«Брайтон» - восьмой, соперник - в очке от зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Макаллистер Алексис18'
|(2:0) Вельтман Йоел52'
|(3:0) Митома Каору69'
|(4:0) Уэлбек Данни89'
Стил Джейсон•Лемпти Тарик16' (Вельтман Йоел (16') •Уэбстер Адам•Данк Льюис•Эступиньян Первис76' (Уэлбек Данни (76') •Гросс Паскаль•Кайседо Мойсес•Марч Соломон76' (Facundo Buonanotte (76') •Макаллистер Алексис•Митома Каору83' (Сармиенто Джереми (83') •Фергюсон Эван83' (Энсисо Хулио (83')
Запасные: Санчес Роберт•Гилмор Билли•Ундав Дениз•Ван Хеке Ян-Поль
Ареола Альфонс•Джонсон Бен•Агер Наиф•Огбонна Анджело69' (Зума Курт (69') •Эмерсон Палмиери•Пакета Лукас75' (Даунс Флинн (75') •Райс Деклан• 60'Соучек Томаш 55'75' (Лансини Мануэль (75') •Боуэн Джаррод• 58'Ингс Дэнни•Бенрахма Саид46' (Форнальс Пабло (46')
04 марта. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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