«Брайтон» разнёс в пух и прах оборону «Вест Хэма»

В 26-м туре Премьер-лиги «Брайтон» принимал «Вест Хэм». «Молотобойцы» откровенно провалили игру, нанеся всего два удара в сторону ворот и пропустили в ответ четырежды. Результативные попытки в активе Алексиса Макаллистера с пенальти, а также Йоела Вельтмана, Каору Митомы и Данни Уэлбека с игры.

«Брайтон» - восьмой, соперник - в очке от зоны вылета.