В новом контракте Кайседо с «Брайтоном» не будет суммы отступных

«Брайтон» не стал включать сумму отступных в новый контракт своего полузащитника Мойсеса Кайседо. Об этом сообщает Liverpool Echo. Напомним, ранее стало известно, что эквадорец близок к продлению сотрудничества с «Брайтоном».

Под конец зимнего трансферного окна Кайседо попросил руководство «чаек» отпустить его на повышение. В услугах игрока были заинтересованы два лондонских клуба – «Арсенал» и «Челси», но «Брайтон» не стал расставаться с одним из своих лидеров посреди сезона.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» будет просить за 21-летнего Кайседо около 100 миллионов евро. На счету Мойсеса гол и результативная передача в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.