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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Макаллистер: «Я хочу, чтобы мой следующий клуб тоже был в АПЛ»

01 Марта 2023 • 21:51 Комментировать
Брайтон
...
Вест Хэм
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04.03 18:00

Аргентинский полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер рассказал о своём желании продолжить карьеру в Англии.

«Если я и покину «Брайтон», то я хочу, чтобы мой следующий клуб тоже был в Премьер-лиге», — цитирует чемпиона мира известный журналист Фабрицио Романо. Хавбек отметил, что не думает в настоящий момент о будущем, поскольку сейчас Алексис наслаждается своим нахождении в расположении «чаек».

Напомним, что в «Брайтоне» Макаллистер выступает с 2020 года. Ранеестало известно об интересе неназванного клуба английского первенства, готового заплатить за игрока около 85 миллионов евро. По слухам, Алексис находится в сфере интересов «Челси», «Манчестер Сити» и мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Алексис Макаллистер
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