​Де Дзерби дисквалифицировали

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби был наказан за своё поведение в недавнем матче против «Фулхэма». Тогда, напомним, итальянский тренер получил красную карточку за споры с арбитром.

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала де Дзерби на один матч. Кроме того, итальянец оштрафован на 15 тысяч фунтов (почти 17 тысяч евро).

Таким образом, Роберто де Дзерби не сможет находиться на тренерской скамейке в субботнем матче «Брайтона» против «Вест Хэма».

Добавим, что «Брайтон» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.