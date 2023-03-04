Мойес: «Ужасный первый гол»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Брайтон» забил четыре безответных мяча лондонскому «Вест Хэму», что стало очередным провалом «молотобойцев», очень неудачно выступающих в текущем сезоне. Шотландский наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес, под которым уже давно шатается кресло, прокомментировал итоги игры.

- Надо похвалить «Брайтон», но мы на самом деле пропустили ужасный первый гол. Команда легко должна была справиться с такой ситуацией. Второй мяч пропустили с углового, после чего все стало много сложнее. Я понимаю, сейчас все злы. Не буду сейчас строить прогнозы, сколько мы наберем очков, надо просто играть матч за матчем, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.