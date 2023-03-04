«Брайтон» повторил свою рекордно крупную победу в АПЛ

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Брайтон» забил четыре безответных мяча лондонскому «Вест Хэму», что стало повторением самой крупной победы «чаек» в высшей лиге английского футбола.

Любопытно, что и первая победа со счетом 4:0 была одержана не так давно - в мае прошлого года, когда «Брайтон» с тем же счетом обыграл «Манчестер Юнайтед». Теперь в следующем туре подопечным итальянского специалиста Роберто де Дзерби предстоит сыграть с «Лидсом», это случится одиннадцатого марта. Сейча команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.