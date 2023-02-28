Райс впечатлён проектом «Арсенала»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс высоко оценивает перспективы «Арсенала».

«Канониры» считаются одними из главных претендентов на 24-летнего игрока, который с высокой вероятностью сменит клуб по окончании сезона. Интерес к хавбеку сборной Англии также проявляют и остальные ведущие клубы Премьер-лиги. Согласно сведениям TC, «Арсенал» уже совершил некоторые шаги на пути к подписанию Райса. Футболист «молотобойцев» впечатлён умением Микеля Артеты развивать молодых игроков и перспективами проекта в целом.

Трансферная стоимость Деклана Райса оценивается экспертами портала Transfermarkt в 80 млн евро.