Де Дзерби: «Хорошие результаты приходят с хорошей игрой»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Брайтон» забил четыре безответных мяча лондонскому «Вест Хэму», что стало повторением самой крупной победы «чаек» в высшей лиге английского футбола. Матч еще раз подтвердил, что новый наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби ставит очень интересный атакующий футбол, за что уже не раз был удостоен очень хороших оценок.

- Я очень доволен, и не только результатом, но и качеством игры. Второй тайм вообще получился прекрасным. Я верю в то, что хорошие результаты приходят с хорошей игрой. Это лучшее решение для меня. Мы голодны до побед, - цитирует де Дзерби BBC Sport.