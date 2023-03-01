Руководство «Арсенала» не сомневается в приобретении полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

По информации журналиста Гэри Джейкоба, боссы «канониров» уверены, что смогут опередить «Челси» в гонке за опорника английской сборной, который может стоить 80 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что они также могут вернуться к обсуждению перехода хавбека «Брайтона» Мойзеса Кайседо.

Наставник «Арсенала» Микель Артета хочет видеть подписания двух полузащитников, вингера и левого защитника предстоящим летом. Ради этого, по слухам, могут быть проданы Киран Тирни, Самби Локонга и Нуну Тавареш.