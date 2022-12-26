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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» хочет удержать Макаллистера как минимум до 2024 года

26 Декабря 2022 • 19:04 Комментировать
Саутгемптон
1:3
Брайтон
1 3.45 X 3.50 2 2.10
2-й тайм

Английский «Брайтон» хочет удержать в своём составе как минимум до 2024 года одного из триумфаторов чемпионата мира в Катаре – аргентинца Алексиса Макаллистера. Информацией об этом в своих соцсетях делится британский журналист Бен Джейкобс.

Правда, по сведениям источника, игроком уже интересуются ведущие клубы Европы. Но президент «чаек» Пол Барбер не спешит устраивать распродажу этой зимой.

Алексис Макаллистер сыграл в Катаре на победном для своей страны мундиале в шести матчах, на его счету – один гол и один ассист. А в текущем сезоне АПЛ у него пять голов за 14 проведённых за «Брайтон» встреч.

Также близок к уходу из команды другой яркий игрок клуба с юга Англии – Леандро Троссар.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Алексис Макаллистер
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