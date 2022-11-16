Де Дзерби назвал Гвардиолу лучшим тренером последних 30 лет

Рулевой английского «Брайтона» Роберто де Дзерби ответил на комплимент наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Недавно испанский специалист похвалил итальянца за качественный и стильный футбол, который он прививает своей нынешней команде и благодаря которому сделал себе имя в Италии.

«Если вам известно, что я считаю Гвардиолу лучшим тренером последних 30 лет, вы понимаете, насколько мне было приятно это слышать. Не знаю, насколько мой футбол противоречил общепринятому стилю в Италии – я просто работаю в соответствии со своими убеждениями, которым готов следовать до конца, если действительно считаю их правильными», – приводит Football Italia слова де Дзерби.