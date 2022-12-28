Чемпион мира в составе аргентинской сборной Алексис Макаллистер привлекает внимание многих топ-клубов.

По информации La Repubblica, в услугах хавбека заинтересован «Ливерпуль». Помимо подопечных Юргена Клоппа полузащитника в своих рядах футболиста хотят видеть «Ювентус», «Челси», «Арсенал» и «Атлетико».

Напомним, что Макаллистер выступает в футболке «чаек» с января 2020 года, проведя в составе клуба АПЛ 86 матчей в рамках всех турниров. Контракт с «Брайтоном» действует до конца сезона 2024/2025. На катарском чемпионате мира Алексис провёл шесть игр, забив один гол при одном ассисте.