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В «Брайтоне» планируют продлить контракт с Макаллистером

19 Декабря 2022 • 22:20 Комментировать
Саутгемптон
...
Брайтон
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26.12 18:00

«Брайтон» рассчитывает продлить контракт с новоиспечённым чемпионом мира в составе клуба - Алексисом Макаллистером. Вчера аргентинец в составе своей национальной сборной выиграл чемпионат мира в Катаре.

По информации talkSPORT, боссы «Брайтона» работали над продлением контракта с молодым футболистом ещё до старта чемпионата мира и общались с его отцом, который сам в прошлом был футболистом.

23-летний Макаллистер сыграл на минувшем мундиале в шести встречах, в которых один раз забил и один раз ассистировал партнёру. Голевую передачу он сделал в финальном матче на Анхеля ди Марию.

Действующее соглашение Макаллистера с «чайками» рассчитано до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Алексис Макаллистер
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САУТГЕМПТОН БРАЙТОН
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