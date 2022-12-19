В «Брайтоне» планируют продлить контракт с Макаллистером

«Брайтон» рассчитывает продлить контракт с новоиспечённым чемпионом мира в составе клуба - Алексисом Макаллистером. Вчера аргентинец в составе своей национальной сборной выиграл чемпионат мира в Катаре.

По информации talkSPORT, боссы «Брайтона» работали над продлением контракта с молодым футболистом ещё до старта чемпионата мира и общались с его отцом, который сам в прошлом был футболистом.

23-летний Макаллистер сыграл на минувшем мундиале в шести встречах, в которых один раз забил и один раз ассистировал партнёру. Голевую передачу он сделал в финальном матче на Анхеля ди Марию.

Действующее соглашение Макаллистера с «чайками» рассчитано до 2025 года.