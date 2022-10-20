Джеррард: «Астон Вилла» может претендовать на более высокое место в АПЛ»

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Стивен Джеррард считает, что его команда достойна занимать более высокое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В настоящий момент «львы» находятся на 17-й строчке.

«Я хочу сделать команду сильнее, чем она есть сейчас. С этими футболистами мы можем претендовать на более высокое место в Премьер-лиге. У меня есть большое доверие и уверенность в своих подопечных. Мы намерены вместе преодолеть этот проблемный период», - передает слова специалиста Talksport.

В рамках 12-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» на выезде встретится с «Фулхэмом». Матч пройдет сегодня, 20 октября.