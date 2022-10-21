Текущий главный тренер «Брентфорда» Томас Франк может стать наставником «Астон Виллы».

По информации The Athletic, немецкий специалист входит в число претендентов на вакантный пост после увольнения Стивена Джеррарда. «Астон Вилла» решила разорвать отношения с легендой «Ливерпуля» после поражения «Фулхэму».

Бирмингемский клуб находится на 17-й строчке в таблице Английской премьер-лиги с девятью баллами. Нынешний коллектив Томаса Франка идёт на 10-м месте с 14 очками. Другим кандидатом на вакантное место является Маурисио Почеттино.