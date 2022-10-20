Даблин: «Это выступление «Астон Виллы» - кошмар»

В матче двенадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» съездила в Лондон и по всем статьям уступила там «Фулхэму», пропустив три безответных мяча. Ситуацией недоволен бывший нападающий клуба, успевший поиграть и в составе «Манчестер Юнайтед» - Дион Даблин. Он очень разочарован увиденным и винит в этом наставника клуба - Стивена Джеррарда.

= Снова плохая игра, снова игроки сделали явно недостаточно. Ошибся ли тренер с выбором футболистов? Это очевидно, смотря на результат. «Астон Вилла» не успевала за «Фулхэмом», это было заметно. Я разочарован, - цитирует слова Даблина BBC Sport.