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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Даблин: «Это выступление «Астон Виллы» - кошмар»

20 Октября 2022 • 23:47 Комментировать
Фулхэм
3:0
Астон Вилла
окончен

В матче двенадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» съездила в Лондон и по всем статьям уступила там «Фулхэму», пропустив три безответных мяча. Ситуацией недоволен бывший нападающий клуба, успевший поиграть и в составе «Манчестер Юнайтед» - Дион Даблин. Он очень разочарован увиденным и винит в этом наставника клуба - Стивена Джеррарда.

= Снова плохая игра, снова игроки сделали явно недостаточно. Ошибся ли тренер с выбором футболистов? Это очевидно, смотря на результат. «Астон Вилла» не успевала за «Фулхэмом», это было заметно. Я разочарован, - цитирует слова Даблина BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Астон Вилла Дион Даблин
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