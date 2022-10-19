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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард: «Коутиньо был несчастен в «Барселоне»

19 Октября 2022 • 20:22 Комментировать
Фулхэм
...
Астон Вилла
1 2.85 X 3.35 2 2.50
20.10 21:30

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о полузащитнике бирмингемского клуба Филиппе Коутиньо.

«Мы решили подписать Филиппе, и вы могли видеть, что он был несчастен в «Барселоне». Учитывая его возраст и талант, я ему целиком доверяю. Цифры говорят, что он не находится в лучшей форме, но мы окажем ему всю необходимую поддержку», – заявил легендарный хавбек «Ливерпуля», чьи слова цитирует Mundo Deportivo. По словам Джеррарда, Филиппе необходима удача, чтобы получить нужную уверенность.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Коутиньо провёл десять матчей в футболке «Астон Виллы», не отметившись полезными действиями.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Филиппе Коутиньо
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