Джеррард: «Коутиньо был несчастен в «Барселоне»

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о полузащитнике бирмингемского клуба Филиппе Коутиньо.

«Мы решили подписать Филиппе, и вы могли видеть, что он был несчастен в «Барселоне». Учитывая его возраст и талант, я ему целиком доверяю. Цифры говорят, что он не находится в лучшей форме, но мы окажем ему всю необходимую поддержку», – заявил легендарный хавбек «Ливерпуля», чьи слова цитирует Mundo Deportivo. По словам Джеррарда, Филиппе необходима удача, чтобы получить нужную уверенность.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Коутиньо провёл десять матчей в футболке «Астон Виллы», не отметившись полезными действиями.

