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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» разорвал оборону «Астон Виллы»

20 Октября 2022 • 23:22 Комментировать
Фулхэм
3:0
Астон Вилла
окончен

В матче 12-го тура Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Астон Виллой» борьбы не получилось. Хозяева поля намного добросовестнее подошли к реализации своих моментов и добились победы со счётом 3:0.

Харрисон Рид здорово пробил из-за пределов штрафной в конце первого тайма, а после часа игры удаление Дугласа Соареса за неспортивное поведение поставило крест на амбициях гостей. Тут же Александар Митрович реализовал пенальти не без шансов для голкипера, а после автогола Тайрона Мингса результат стал разгромным.

Лондонцы с 15 очками девятые, соперник - лишь по дополнительным показателям еще не в зоне вылета.

Протокол игры  
Фулхэм3:0Астон Вилла
(1:0) Рид Харрисон36'  
(2:0) Митрович Александар68'  
(3:0) Мингс Тайрон84'  
Лено БерндРид БоббиДиоп ИссаРим ТимРобинсон ЭнтониПальинья ЖоауРид Харрисон 73' (Кэрни Том ( 73') Кебано Нескенс 86' (Уилсон Гарри ( 86') Перейра Андреас 87' (Харрис Люк ( 87') Виллиан Боргес 73' (Джеймс Дэниэл ( 73') Митрович Александар 86' (Винисиус Карлос ( 86')
Запасные: Родак МарекАдарабиойо ОлуватосинМбабу КевинДаффи Шейн
Мартинес ЭмилианоКонса ЭзриБеднарек Ян 46' (Кэш Мэтти ( 46') Мингс Тайрон  60'Янг ЭшлиРамси Джакоб 81' (Арчер Камерон ( 81') Соарес Дуглас  62'Макгинн ДжонБэйли Леон  57' 57' (Буэндия Эмилиано ( 57') Ингс Дэнни 69' (Дендонкер Леандер ( 69') Уоткинс Олли
Запасные: Ольсен РобинЧамберс КалумНакамба МарвелусСансон МорганКоутиньо Филиппе
20 октября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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