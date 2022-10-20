«Фулхэм» разорвал оборону «Астон Виллы»

В матче 12-го тура Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Астон Виллой» борьбы не получилось. Хозяева поля намного добросовестнее подошли к реализации своих моментов и добились победы со счётом 3:0.

Харрисон Рид здорово пробил из-за пределов штрафной в конце первого тайма, а после часа игры удаление Дугласа Соареса за неспортивное поведение поставило крест на амбициях гостей. Тут же Александар Митрович реализовал пенальти не без шансов для голкипера, а после автогола Тайрона Мингса результат стал разгромным.

Лондонцы с 15 очками девятые, соперник - лишь по дополнительным показателям еще не в зоне вылета.