«Фулхэм» разорвал оборону «Астон Виллы»

В матче 12-го тура Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Астон Виллой» борьбы не получилось. Хозяева поля намного добросовестнее подошли к реализации своих моментов и добились победы со счётом 3:0.
Харрисон Рид здорово пробил из-за пределов штрафной в конце первого тайма, а после часа игры удаление Дугласа Соареса за неспортивное поведение поставило крест на амбициях гостей. Тут же Александар Митрович реализовал пенальти не без шансов для голкипера, а после автогола Тайрона Мингса результат стал разгромным.
Лондонцы с 15 очками девятые, соперник - лишь по дополнительным показателям еще не в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Рид Харрисон36'
|(2:0) Митрович Александар68'
|(3:0) Мингс Тайрон84'
Лено Бернд•Рид Бобби•Диоп Исса•Рим Тим•Робинсон Энтони•Пальинья Жоау•Рид Харрисон73' (Кэрни Том (73') •Кебано Нескенс86' (Уилсон Гарри (86') •Перейра Андреас87' (Харрис Люк (87') •Виллиан Боргес73' (Джеймс Дэниэл (73') •Митрович Александар86' (Винисиус Карлос (86')
Мартинес Эмилиано•Конса Эзри•Беднарек Ян46' (Кэш Мэтти (46') •Мингс Тайрон• 60'Янг Эшли•Рамси Джакоб81' (Арчер Камерон (81') •Соарес Дуглас• 62'Макгинн Джон•Бэйли Леон 57'57' (Буэндия Эмилиано (57') •Ингс Дэнни69' (Дендонкер Леандер (69') •Уоткинс Олли
20 октября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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