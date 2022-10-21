Почеттино вновь стал фаворитом на должность нового наставника «Астон Виллы»

«Астон Вилла» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Стивена Джеррарда.

Английский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Фулхэма» (0:3), оставив команду на 17-й строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино не интересуется работой в бирмингемском клубе, однако после ухода Джеррарда именно аргентинец был обозначен английскими СМИ, ссылающимися на букмекеров, главным кандидатом на пост.

Маурисио Почеттино возглавлял «ПСЖ» с 2021 по 2022 год, а ранее трудился у руля «Тоттенхэма», «Саутгемптона» и «Эспаньола».