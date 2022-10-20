«Астон Вилла» впервые за всё время выступлений в АПЛ получила в одном матче весь набор неприятностей

В матче двенадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» съездила в Лондон и по всем статьям уступила там «Фулхэму», пропустив три безответных мяча.

Подопечные Стивена Джеррарда провели кошмарный второй тайм - сперва, на 63-й минуте, они остались вдесятером после удаления Дугласа Луиса, а через пять минут еще и пропустили с пенальти. Наконец, за семь минут до конца игры Тайрон Мингс забил в свои ворота.

Подобный набор событий с удалением, автоголом и пенальти с «вилланами» случился впервые за все время выступлений клуба в английской Премьер-лиге.