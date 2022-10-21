Джеррард – об увольнении: «Я мечтал вернуть «Астон Вилле» былое величие»

Наставник Стивен Джеррард, отправленный в отставку руководством «Астон Виллы», прокомментировал свой уход.

«Хочу поблагодарить всех, кто связан с «Астон Виллой», за поддержку, оказанную в трудные времена. Болельщики недовольны тем, как всё сложилось, но я в долгу перед ними за тёплый приём.

«Астон Вилла» – клуб с большой историей, и я очень хотел вернуть ему былое величие, но, к сожалению, не вышло. Желаю всего наилучшего в дальнейшем», – написал в социальных сетях английский специалист.

Стивен Джеррард был уволен из «Астон Виллы» вечером четверга после поражения от «Фулхэма» (0:3).