Фанаты «Астон Виллы» потребовали отставки Джеррарда

Болельщики «Астон Виллы» больше не хотят видеть Стивена Джеррарда во главе команды.

Специалист удостоился множества комплиментов за свою работу в прошлом сезоне, однако нынешняя кампания складывается гораздо менее удачно: 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги после 11 туров и всего девять набранных очков. В четверг бирмингемцы уступили «Фулхэму» – 0:3. Во время матча фанаты «Виллы» скандировали «мы хотим, чтобы Джеррард ушёл», и после финального свистка экс-полузащитник «Ливерпуля» подошёл к трибуне, чтобы обсудить происходящее.

Стивен Джеррард возглавил «Астон Виллу» в ноябре прошлого года, перебравшись из шотландского «Рейнджерс».