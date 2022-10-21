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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фанаты «Астон Виллы» потребовали отставки Джеррарда

21 Октября 2022 • 00:13 Комментировать
Фулхэм
3:0
Астон Вилла
окончен

Болельщики «Астон Виллы» больше не хотят видеть Стивена Джеррарда во главе команды.

Специалист удостоился множества комплиментов за свою работу в прошлом сезоне, однако нынешняя кампания складывается гораздо менее удачно: 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги после 11 туров и всего девять набранных очков. В четверг бирмингемцы уступили «Фулхэму» – 0:3. Во время матча фанаты «Виллы» скандировали «мы хотим, чтобы Джеррард ушёл», и после финального свистка экс-полузащитник «Ливерпуля» подошёл к трибуне, чтобы обсудить происходящее.

Стивен Джеррард возглавил «Астон Виллу» в ноябре прошлого года, перебравшись из шотландского «Рейнджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Астон Вилла
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