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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Почеттино может возглавить команду в АПЛ слухи

17 Октября 2022 • 19:47 Комментировать (1)
Фулхэм
...
Астон Вилла
1 2.85 X 3.45 2 2.45
20.10 21:30

В Англии говорят о том, что Стивен Джеррард в обозримом будущем может быть отправлен в отставку. Решить судьбу молодого тренера «Астон Виллы» должны матчи против «Фулхэма» (20 октября) и «Брентфорда» (23 октября). Если результаты будут плохими, боссы бирмингемского клуба могут пойти на смену тренера.

По данным The Telegraph, в случае увольнения Стивена Джеррарда «Астон Вилла» может попытаться пригласить Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист после ухода из «ПСЖ» находится без работы.

Отметим, что в Англии Маурисио Почеттино ранее работал с «Саутгемптоном»  и «Тоттенхэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Маурисио Почеттино Астон Вилла
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ФУЛХЭМ АСТОН ВИЛЛА
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Комментарии (1)
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Cruyff
17 Октября 2022 в 19:55
зачем уходил? если только теперь у него есть наконец то титул чемпион Лиги1
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