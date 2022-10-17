В Англии говорят о том, что Стивен Джеррард в обозримом будущем может быть отправлен в отставку. Решить судьбу молодого тренера «Астон Виллы» должны матчи против «Фулхэма» (20 октября) и «Брентфорда» (23 октября). Если результаты будут плохими, боссы бирмингемского клуба могут пойти на смену тренера.

По данным The Telegraph, в случае увольнения Стивена Джеррарда «Астон Вилла» может попытаться пригласить Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист после ухода из «ПСЖ» находится без работы.

Отметим, что в Англии Маурисио Почеттино ранее работал с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».