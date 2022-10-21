Джеррард высказался о возможном увольнении из «Астон Виллы»

Рулевой «Астон Виллы» поделился мыслями о непростой ситуации, в которой оказался после неудачного старта сезона.

После поражения от «Фулхэма» (0:3) бирмингемский коллектив занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги с девятью набранными очками.

«Тяжёлые обстоятельства, но я всё понимаю и готов принять вызов. Прежде всего я боец, я никогда не сдамся. Посмотрим, что произойдёт.

Уход определённо не входит в мои планы, но такова реальность – текущие результаты недостаточно хороши для клуба с амбициями «Астон Виллы», – приводит журналист Эшли Прис слова Стивена Джеррарда.