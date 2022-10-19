Будущее Стивена Джеррарда висит на волоске. Если «Астон Вилла» в ближайших матчах покажет плохие результаты, 42-летний тренер может быть отправлен в отставку.

На днях в прессу просочились слухи о том, что боссы «Астон Виллы» в случае увольнения Джеррарда могут попробовать пригласить Маурисио Почеттино, которого в Англии знают по работе в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме». Впрочем, как сообщает Football Insider, аргентинский специалист наверняка откажет бирмингемцам. Причина якобы заключается в том, что Почеттино не нравится состав команды.

На текущий момент «Астон Вилла» занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.