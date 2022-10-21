Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард уволен из «Астон Виллы» официально

21 Октября 2022 • 00:57 Комментировать
Фулхэм
3:0
Астон Вилла
окончен

«Астон Вилла» официально объявила о расставании с главным тренером Стивеном Джеррардом.

Решение было принято сразу после поражения команды в матче Английской премьер-лиги от «Фулхэма» (0:3). После 11 туров чемпионата «Астон Вилла» находится в шаге от зоны вылета, имея на своём счету лишь девять набранных очков.

Стивен Джеррард не проработал в клубе и года: английский специалист был назначен в ноябре прошлого года, перебравшись из шотландского «Рейнджерс». Под руководством экс-полузащитника «Ливерпуля» бирмингемский коллектив финишировал на 14-й строчке в прошедшей кампании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
3
0
3.05 3.40 2.35
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Лидс Лидс
2
0
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
02:03 · Англия. Премьер-лига
Почеттино вновь стал фаворитом на должность нового наставника «Астон Виллы»
01:10 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Тен Хаг идеально разобрался с Роналду»
00:57 · Англия. Премьер-лига
Джеррард уволен из «Астон Виллы» официально
00:54 · Англия. Премьер-лига
Нани – о Роналду: «Не знаю, что случилось, но, быть может, ему нужно было сходить в туалет» 1
00:50 · Англия. Премьер-лига
Джеррард высказался о возможном увольнении из «Астон Виллы»
00:33 · Англия. Премьер-лига
Оуэн призывает «Ливерпуль» подписать полузащитника сборной Англии
00:14 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» уверенно обыграл «Лидс», нанеся всего один удар в створ
00:13 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Астон Виллы» потребовали отставки Джеррарда
20 Октября
23:48 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер: «Роналду всё ближе к расторжению контракта с «МЮ» 1
23:47 · Англия. Премьер-лига
Даблин: «Это выступление «Астон Виллы» - кошмар»
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» впервые за всё время выступлений в АПЛ получила в одном матче весь набор неприятностей
23:22 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» разорвал оборону «Астон Виллы»
23:18 · Англия. Премьер-лига
Роналду выступил с заявлением после отстранения от тренировок «МЮ» 2
23:02 · Англия. Премьер-лига
Президент «Марселя» рассказал, почему не станет приглашать Роналду 1
22:38 · Англия. Премьер-лига
Новый директор «Челси» проехался по Пересу и Лапорте из-за Суперлиги
Все новости
Рекомендуем