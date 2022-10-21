«Астон Вилла» официально объявила о расставании с главным тренером Стивеном Джеррардом.

Решение было принято сразу после поражения команды в матче Английской премьер-лиги от «Фулхэма» (0:3). После 11 туров чемпионата «Астон Вилла» находится в шаге от зоны вылета, имея на своём счету лишь девять набранных очков.

Стивен Джеррард не проработал в клубе и года: английский специалист был назначен в ноябре прошлого года, перебравшись из шотландского «Рейнджерс». Под руководством экс-полузащитника «Ливерпуля» бирмингемский коллектив финишировал на 14-й строчке в прошедшей кампании.